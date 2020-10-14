القصة الكاملة لأزمة حفل سعد لمجرد بمصر..حملات ضده والشركة تحذف الإعلان

تصدر اسم المطرب المغربي سعد لمجرد، قوائم الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات الماضية، بعد أن رفضت مجموعة من السيدات فكرة إقامة حفل للمطرب بالقاهرة بسبب اتهامه فى عدة قضايا اغتصاب.

ترصد "الوطن" القصة الكاملة لأزمة سعد لمجرد بالقاهرة، وسبب رفضه فكرة إلغاء الحفل الذى كان من المقرر أن يقام نهاية العام الجاري.

البداية كانت من خلال بيان صحفي أطلقته مؤسسة "كايرو شو" الذى جاء كالتالي: (كشف مسرح كايرو شو عن مفاجأة جديدة بالإعلان عن أولى حفلاته الغنائية الاستعراضية، بعد الاتفاق مع النجم سعد لمجرد على إحيائها على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "كايرو فيستفال سيتي "، وكشف مصدر مسؤول بـ"كايرو شو" أنه يجري الآن وضع اللمسات النهائية للاتفاق بين "كايرو شو" وسعد ، لافتا إلى أنه موجود حاليا بالمغرب وسيصل إلى القاهرة قبل موعد الحفل لإجراء البروڤات فور تحديد الموعد النهائي، وأشار المصدر إلى أن الحفل الغنائي الاستعراضي من المقرر أن يكون بشكل غير مسبوق على كافة المستويات الإخراجية والفنية المختلفة).

وبعد ساعات من انتشار الخبر، أطلقت مجموعات نسوية حملة بعنوان (لا لمجرد، سعد مغتصب) ورفضت فكرة حضوره للقاهرة والغناء فيها بسبب اتهامه أكثر من 3 مرات فى قضايا اغتصاب فى أمريكا وفرنسا.

علقت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، قائلة "لو الشركة عملت الحفلة، فهي بتعلن بوضوح دعمها لجرائم التحرش والاغتصاب، وحذف الدعاية يعفي الشركة من الاتهام بدعم العنف الجنسي ضد المرأة"، مؤكدة إيمانها بمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، إلا أن ذلك لا يتعارض مع المطالبات بوقف الحفل حتى يحسم القضاء الأمر في القضايا المتهم فيها، مردفة: "لو هو طلع بريء هيكون مرحب به، ولو مدان فلازم يأخد عقابه".

وعقب الحملة قامت مؤسسة "كايرو شو" بإلغاء إعلانات الحفل وحذفها تماما من صفحاتها الرسمية، وهو الأمر الذى رفضه "لمجرد"، وقال مصدر مقرب منه لـ "الوطن"، إن "لمجرد" لم يوقع من الأصل على أي عقود مع الشركة المنتجة ولم يحصل على أي حقوق مالية لكي يردها أو يحصل عليها بعد التوقيع، موضحًا "كل ما في الأمر أن هناك عرضا شفويا لسعد على إقامة حفل غنائي في مصر، ووافق المطرب على الفكرة".

وتابع المصدر أن "لمجرد" سيحيي حفلات في مصر خلال العام المقبل 2021 بسبب الحب الكبير بينه وبين جمهوره بها، حيث سبق له من قبل الغناء في مصر عام 2016.