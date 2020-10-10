إيد واحدة.. نواب الشيوخ يشاركون في افتتاح مقر مرشحة النواب بمطروح

افتتحت سحر عيد، مرشحة من مرسى مطروح على القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا مقر للدعاية لها وسط مدينة مرسى مطروح، وبدأ أهالي مطروح الالتفاف حولها فى المقر.

وتوجه عضوا مجلس الشيوخ القائمة والفردي الناجحان فى ماراثون الانتخابات الأخيرة إليها، وهما المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، ورزق علوانى عبدالحميد عضو الشيوخ، وجلسا معها أمام المقر معلنين مساندتهما لها فى سباق الانتخابات لمجلس النواب الجاري.

كما توجه إلى مقرها أعضاء من مجلس النواب الحالي ومنهم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، وتوجه إليها مرشح حزب مستقبل وطن لا.نتخابات النواب الحالية "جمال الشورى" المرشح فردى رقم واحد بالكشوفات رمز القلم ، يرافقه الحاج عبدالرحمن عبدالجواد العميرى ، من عواقل قبائل أولاد على ، وجلسا مع المرشحة معلنيين المساندة والدعم لها خلال إنتخابات مجلس النواب الجارية.

ومن جانبها قالت سحر عيد فى تصريح خاص لـ"الوطن" إنها بنت مطروح وأنها خادمة لجميع أهالى مطروح، وأنها يجمع بينها وبين نواب مجلس الشيوخ علاقة طيبة وحزب واحد وهو "حزب مستقبل وطن" كما أننا نحمل هدف واحد وهو خدمة الناس وتقديم الجهد الكامل لأهالي مطروح لحل جميع المشاكل التي تواجه أبنائها فى مختلف القطاعات الصحة والتعليم والمرأة ، وغيرها.

وأوضحت أن هناك تنسيق بين مرشحي القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا فى مطروح الأربعة مع مرشحي الفردى بهدف توصيل جميع الأهداف فى البرنامج الانتخابي لجماهير وأهالى مطرو ، والجلوس مع المواطنين للتناقش معهم وفتح حوار مستمر وتواصل دائم من أجل خدمة أهالى مطروح والعمل على الإرتقاء بمحافظة مطروح فى قطاعات وملفات، المياه والكهرباء وتمليك الأراضى وفتح فرص عمل للشباب وحل مشاكل المرأة المطروحية.

من ناحية أخرى كثف المرشحون على المقعد الفردى فى مطروح من الدعاية فى مختلف أشكالها منها الدعاية فى الشوارع من تعليق اللافتات لهم، خاصة المرشحان الفردى عن حزب مستقبل وطن فى دائرة مطروح الأولى وهما جمال الشورى ويس صالح ، والدائرة الثانية رزق جالي، وحسن نصرالله، كما يكثف جميع المرشحين من دعايتهم على السوشيال ميديا، وعمل جولات مكوكية على القبائل والعائلات فى الدائرتين الأولى والثانية للجلوس معهم وتأييدهم.