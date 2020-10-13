زوجة يحيى الفخراني: فوجئت بموافقته على التعيين بـ"الشيوخ".. وكان خايف

قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب الحالي، وزوجة الفنان يحيى الفخراني، إن اختيار "الفخراني" للتعيين بمجلس الشيوخ كانت مفاجأة بالنسبة لها، ويعد بمثابة تكريم للفن والفنانين من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي "مكانة حلوة للفنانين كلهم والفنان عبدالوهاب وأمينة زرق كانوا أعضاء في مجلس الشورى".

وأَضاف لميس، في تصريحات لـ"الوطن": "مكنتش متخيلة أن يحيى هيوافق على التعيين بمجلس الشيوخ، وهو كان خايف وبيدعي ربنا أنه يقدر يعمل حاجة، بس هو قالي إنه ممكن يكون مفيد في هذا المكان". واستكملت لميس حديثها قائلة: "الأولاد حتى الآن ميعرفوش الخبر السعيد ده، قلت أعملهم مفاجأة ويعرفوا من الإعلام".

واختتمت لميس حديثها: "أنا قلتله أنا أول يوم هروح معاك المجلس، فرد قالي ليه رايح المدرسة، لكن أنا هكون مبسوطة إني معاه أول يوم".

وطبقا لنص المادة 28 من مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5.ـ أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ونصت المادة (29) من القانون علي :"يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".