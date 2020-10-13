تركيا تعود لإشعال "شرق المتوسط" بمناورات عسكرية

أعلنت تركيا عن إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة فى بحر إيجة رداً على ما يصفه المسئولون الأتراك بتسليح اليونان جزراً منزوعة السلاح فى بحر إيجة.

وأرسلت تركيا سفينة الأبحاث «أوروتش رئيس» للتنقيب عن النفط والغاز شرقى المتوسط، قرب جزيرة كاستيلو ريزو اليونانية.

وأعلنت ستيليوس بيتساس الناطقة باسم الحكومة اليونانية لقناة «سكاى نيوز»، أمس، رفض اليونان المشاركة فى محادثات مع تركيا، طالما بقيت سفينة التنقيب التركية فى مياه الجرف القارى لليونان.

وقالت اليونان، فى وقت سابق، إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى المنطقة، بالقرب من الجزيرة يمثل «تصعيداً كبيراً» و«تهديداً مباشراً للسلام فى المنطقة».

وكانت تركيا سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها فى شرق المتوسط، الشهر الماضى، لإتاحة المجال للدبلوماسية قبل قمة للاتحاد الأوروبى بحثت فرض عقوبات على تركيا، إذا واصلت أنقرة عملياتها فى المنطقة.

ودعا هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا،اليوم ، تركيا إلى الكف عن الاستفزاز فى النزاع على الغاز فى شرق المتوسط، مؤكداً تضامن بلاده مع قبرص واليونان كشريكين فى الاتحاد الأوروبى. وحث «هايكو» تركيا على أن تظل منفتحة على المحادثات وعدم استئناف التنقيب عن الغاز فى المناطق محل النزاع.

كما جدّدت أمريكا، اليوم، دعوتها تركيا إلى وقف استفزازاتها فى شرق المتوسط. يُشار إلى أن تركيا واليونان، العضوين فى حلف شمال الأطلسى، تتنازعان بشأن حقول غاز ونفط فى شرق المتوسط، فى منطقة تعتبر أثينا أنها ضمن نطاق سيادتها.