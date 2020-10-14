سميرة عبدالعزيز عن اختيارها بالشيوخ: شعرت أنني أسير على خطى أمينة رزق

أعربت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عن سعادتها باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، عضوا بمجلس الشيوخ، ووجهت الشكر له لاختيارها.

وتابعت سميرة عبدالعزيز، تفاجئت في البداية، وفرحت لأني وجدت معي ضمن المعينين أيضا، هدى عبدالناصر كريمة الزعيم الراحل، واعتبرت أن تلك الاختيارات، تخلو من أي ضغائن أو محسوبيات، "يختاروني ومليش علاقة بحد سياسيا".

وكشفت أنها كانت في الإسكندرية، تشارك بعرض أمسية ثقافية هناك حين تم إبلاغها ظهر اليوم، وحين عدت القاهرة وتوجهت إلى "ائتلاف دعم مصر"، ليشرحوا لها لعمل الإجراءات وتجهيز الأوراق.

وأضافت: شعرت أنني أسير على خُطى "أمينة رزق"، فمنذ عامين، كان هناك دعوة لي من مجموعة الفن خاصة بجهة أمريكية، أعطوني جائزة باسم أوسكار أمينة رزق، وهي سبق وأن عينت في مجلس الشيوخ.

وحول الملفات التي قد تطرحها بعد تعيينها في عضوية الشيوخ قالت سميرة: بـ"التأكيد الفن ومشاكله علشان ينصلح حاله"

وتابعت: أيضا المطالبة بدعم الدولة للفن، الذي تخلت عنه وتركته بأيدي التجار.

واعتبرت أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، بارقة أمل ظهرت لها من خلال قائمة الأشخاص خاصة أن الرئيس دائمًا ما كان يؤكد ويطالب بإصلاح الفن، والعمل على تقديم الجيد.

وأضافت على الرغم أن ابنتها اعترضت مُشفقة عليها وتعبها في هذه المهمة، لكنها ردت عليها بأن الأهداف أكبر من التعب خاصة إذا حققت ما تسعى له في الفن، لافتًة "التليفون مسكتش من ساعة القرار، وكل الناس فرحانة وبتكلمني، ويارب أقدر أحقق حاجة حلوة للفن والفنانين وللمجتمع".