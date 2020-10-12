أمير كرارة عن الاختيار: "الأطفال عايزين يدخلوا الجيش ويبقوا زي منسي"

قال الفنان أمير كرارة، إنه شعر بقيمة مسلسل الاختيار، بعد تصويره، وأنه رسالة قوية للشعب المصري، موضحا أنه لم يكن يتخيل نهائيا رد الفعل من الشعب المصري على المسلسل، منذ أول أيام عرض المسلسل وحتى الآن، خاصة من الأطفال والشباب.

وأضاف "كرارة"، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن "الأطفال كلها بعد المسلسل، عاوزة تدخل الجيش، وعاوزين يبقوا أبطال زي منسي، ويخدموا البلد".

وتابع: "بيتر ميمي كان دايما يشجعني كل أما أتعب، وأقوله إحنا بنعمل عمل كبير، والتعب ده هتشوفه وانت بتتفرج على المسلسل، قوم وكمل، وكان دايما بيشجعني علشان نخلص التصوير طول الوقت".

وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا، أثرت بصورة واضحة على الانتهاء بالمسلسل، خاصة أن تصوير المسلسل، توقف لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما أدى إلى ضغط كبير على كل العاملين على المسلسل، لخروجه بتلك الصورة التي ظهرت على الشاشة للمواطنين في وقت قصير جدا، موضحا أن الأمر كان صعب جدا على كل العاملين بالمسلسل.

أمير كرارة لـ"الوطن": إشادة السيسي بـ"الاختيار" شرف وفخر

وأعرب النجم أمير كرارة، في وقت سابق عن فخره واعتزازه بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسلسل "الاختيار"، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة التي أقيمت، اليوم الأحد، في الذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال كرارة، لـ"الوطن"، إن كلمات الرئيس عن "الاختيار" شرف وفخر كبير، ويعتبره تكريما ما بعده تكريم، يقترن بتكريم الجمهور له عند عرض مسلسله في رمضان الماضي، الذي خلق حالة من الالتفاف القومي، بحسب قوله، مضيفاً أنه لم يدخر جهدا في هذا العمل، انطلاقا من إيمانه برسالته العظيمة التي تُثمن إنجازات وبطولات الجيش وتفضح الإرهابيين في الوقت نفسه، وفقا لكلامه.

وجسد كرارة شخصية البطل العقيد أحمد منسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017.

وشارك في بطولة "الاختيار" أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ضياء عبدالخالق، أحمد الرافعي، عابد عناني، إسلام حافظ، مها نصار وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم آسر ياسين، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، محمد إمام وغيرهم.