تفاصيل وفاة أسرة المنوفية.. الأب والأم ماتا والابن لحق بهما بعد ساعة

خيمت أجواء الحزن على مدينة تلا بمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن نبأ وفاة 3 من أسرة واحدة، وأحد أقاربهم في حادث مروري بقها في القليوبية، وسط حالة من التكتم حول تفاصيل الحادث.

وقالت مصادر لـ "الوطن"، إن الحادث أسفر عن وفاة "إسلام خضر" وزوجته وابنه إضافة إلى نجل عمه المدعو "عرفة الشاذلي" ولفتت المصادر إلى أن الأبوين ونجل عم الزوج لقوا مصرعهم في الحادث وجرى نقل جثامينهم إلي المستشفى لحين تصريح النيابة العامة بدفنهم، بينما نُقل الطفل للمستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وعم الحزن قريتي "طوخ دلكة وميت أبو الكوم" بتلا، بعد وفاة 4 من أبناء القرية في حادث مروع بالقليوبية بينهم طفل، وعقب صدور تصريح النيابة العامة بالدفن، شيَّع المئات من الأهالي جثامين الأب والأم وطفلهما، وأحد أقاربهم، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الحادث على نطاق واسع.

وشهدت الجنازة، وضع الأب وابنه في نعش واحد، ووضع الأم في نعش آخر، إلى جانب نعش آخر للمتوفي الرابع، وسط بكاء الأقارب وأهل المتوفين حزنا عليهم بعد الحادث الأليم.