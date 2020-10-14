إياد نصار: فيلم "موسى" سيكون علامة في منطقة السينما العربية

أعلن الفنان إياد نصار أنه انتهى من تصوير فيلم "موسى" مع المخرج بيتر ميمي معتبرًا أن الأفلام في الفترة الأخيرة فيها جرأة في الشكل والطرح والبحث بالنسبة للمؤلفين والمخرجين.

وقال نصار خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "DMC"، إن هذه الجرأة تفتح باب جديد في الصناعة مشيرًا أن البعض يقدم أفلام جريئة من أجل الجرأة فقط.

وأوضح أن فيلم "موسى" يعتبر من الأفلام الجريئة التي تقدم فكرة "السوبر هيرو" بالمنطق المقبول لدينا وأن أحداث الفيلم مقنعة، معتبرًا أن المجهود الذي بذله المخرج بيتر ميمي في التفاصيل تؤكد أن الفيلم سيكون علامة في منطقة "السوبر هيرو" في السينما العربية بالكامل.

وفيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله، ويشارك في إنتاجه ثلاث من كبرى شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن.