إياد نصار: قصة التحرش بتستفزني.. وعاوز بنتي تتحرك براحتها

قال الفنان الأردني إياد نصار إن موضوع التحرش يستفزه، مؤكدا أنه لا شيء يبرر في التحرش، "أنا أب عاوز بنتي تتحرك براحتها من غير حكم عليها وعليا أنا، أنت مالك بيا ما تخليك في نفسك، وفيه دور على كل أب أنه يحمي بنته".

وأضاف "نصار" في لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، "البنت اللي بتتحرش بيها في الشارع أو بتضايقها لها أب عاوز يشوفها أحلى حاجة ومبسوطة في كل الوقت، بس أنت بتتعدى على أحلامها، مش بس بتتحرش بيها"، لافتا إلى أنه عندما انتقد التحرش جرى مهاجمته عندما قال إن الملابس ليست مبرر للتحرش ".

وتابع: "غض البصر يعني غض ما في تفكيرك، كلمة غض جاية من كلمة كف ونقص، أي تغير تفكيرك، وده التفسير الإنساني، احنا محتاجين فهم للقواعد، أنا عارف إنه مش دوري".