إياد نصار عن "ليالينا 80": كان له جمهور ولكن مكسرش الدنيا

تحدث الفنان إياد نصار عن دوره في مسلسل "ليالينا 80"، قائلا إنه عندما بدأ الحديث عن مشروع المسلسل كان الحديث يدور حول "ليالينا 80 وليالينا 90 وليالينا 2000"، وهكذا، أي أن المشروع من المفترض أنه سيتكمل، "أنا كنت حابب فترة التمانينات بالنسبالي فترة من عمري فاهمها وعارفها".

وأضاف "نصار" في لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، أن الطبقة المتوسطة في فترة الثمانينات انشغلت في البحث عن الأمان الاقتصادي أكثر من دورها الحقيقي في المجتمع، وهو ما أحدث خللًا، نظرًا لأن الطبقة الوسطى هي المحرك الثقافي لأي مجتمع، لافتا إلى أن المسلسل ناقش سؤال "هل دي كانت مشكلة؟".

وأشار إلى أن أي مشروع درامي ليس أحادي الفكرة، ولكن في إطار النوستالجيا أو الحنين بالتواصل الذي كان حقيقيا مقارنة اليوم في جزر منعزلة، قائلًا: "كنت في رمضان بتمنى أنه كان يتشاف المسلسل أحسن من كدة، بس أنا مش من النوع اللي بسقف لنفسي، المسلسل كان متشاف كان له جمهور جيد والمشروع حلو ومحترم ومصروف عليه وحقق نجاح للطبقة اللي كان بيناقشها، لكن مكناش مكسرين الدنيا".