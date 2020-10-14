جورج وسوف يسخر من شائعات وفاته: بيجيلي تليفونات بقولهم ألو أنا المرحوم

أكد الفنان السوري جورج وسوف محبته لمصر وللشعب المصري وتقديره العميق لمصر ولشعبها.

وقال وسوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "أنا لما قالوا لي التلفزيون المصري عايز يكلمك فرح قلبي لأن مصر في قلبي لها محل كبير مصر وشعب مصر"، موجهًا التحية من قلبه لمصر وشعبها: "معظم اللي غنيته في عمري كان اللحن المصري ومعظم أعمالي كانت في مصر ومش هنستغنى عن مصر طول العمر ومصر حبيبي قلبي من جوة".

ولفت وسوف إلى أن أول غناء له في حياته كان لكوكب الشرق أم كلثوم ولصالح عبدالحي والأغاني القديمة وكان عمره وقتها 10 سنوات.

وعلق وسوف على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التي حدثت في العديد من القرى والمدن السورية: "أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي".

وأضاف "وسوف": "أنا لما بشوف إنسان محتاج حاجة بساعده بشكل تلقائي، دي حاجة مش بإيدي، يلعن أبو الفقر".

وداعب وائل الإبراشي قائلا: "متقوليش أستاذ جورج قولي يا أبو وديع عشان خاطري يا أستاذ وائل، وأنا بكره الإشاعات جدا وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أي خبر قبل نشره، أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الشائعات" مضيفًا: "بييجي لي تليفونات كتير برد عليهم أقولهم ألو المرحوم معاكم".

وتابع: "صوتي لسه بيتسمع وطول ما فيا نفس أقدر أقدم حاجة لحبايبي مش هوقف وهأدي رسالتي في الحياة"، مشيرًا أنه يرد على دعوات الاعتزال: "مش هتعزل إلا لو اعتزلوا هما".