جورج وسوف يحيي حفلا أون لاين غدا

يطل الفنان جورج وسوف، ليقدم تشكيلة من أجمل أغنياته في حفل مباشر، يُبثّ حصريا عبر منصة "شاهد VIP"، مساء غدا الخميس، تمام العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.

وذلك استمرارا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، التي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"،

وتواصل "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، والمكتب الفني في "مجموعة MBC"، برنامج الحفلات المتعاقبة التي تبثّ حصرياً عبر "شاهد VIP"، لنخبة من نجوم الغناء في العالم العربي، تحت شعار "مكمّلين معاكم".

ولجرعة مضاعفة من الترفيه، يُجري الإعلامي علي العلياني من "مجموعة MBC" - الذي يتولّى تقديم الحفلات – مقابلة مع الوسوف، وذلك قبل بدء الحفل وخلاله.