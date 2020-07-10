جورج وسوف: كورونا لم يمنع سلامي وقبلاتي للجمهور

أكد المطرب السوري جورج وسوف أنه لم يتأثر بفيروس كورونا بسبب حبه للجلوس في المنزل.

وقال وسوف خلال أول حفل أون لاين له أمس الخميس والذي يحمل عنوان "سهرة العمر مع محبوب الجماهير سلطان الطرب": "وباء كورونا خرب الدنيا كلها لكن أنا بطبعي دائما في المنزل وقليل الخروج جدا".

وأضاف وسوف: "كورونا لم تكن قاسية علي أبدا حتى جمهوري لم أستطع أن أبعد عنه في ظل كورونا ولم أمنع أبدا السلامات والقبلات لأني لا أستطيع إحراج معجب، وربنا يبعد عنا هذا الوباء".

يعود وسوف بعد فترة غياب طويلة، عن إحياء الحفلات بهذا الحفل في ظل اتخاذ عدد من الدول الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا خلال الحفل.

يذكر أن الشهر الماضي، جورج وسوف، نفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "وسوف"، بعد انتشار شائعات عبر السوشيال ميديا عن إصابة جورج وسوف بفيروس كورونا: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم، أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر، أنا بصحة جيدة جداً، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات، زهقنا".