فيديو.. بروفات حفل جورج وسوف مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية

نشرت صفحة روتانا موسيقي بروفات حفل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يحييه مساء الخميس ضمن حفلات "مكملين معكم".

ويشهد هذا الحفل عودة وسوف بعد فترة غياب طويلة، عن إحياء الحفلات وقد ظهر خلال الفيديو وهو يجري بروفة على عدد من الأغاني مع اتخاذ عدد من الدول الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وكان جورج تعرض مؤخرا لشائعة إصابته بكورونا ليظهر عبر حسابه بالفيسبوك ويكذب الخبر قائلا "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم، أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر. أنا بصحة جيدة جداً، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات، زهقنا".