"التعليم" تكرم القائمين على العملية التعليمية لأوائل الثانوية العامة

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بديوان عام الوزارة، احتفالية لتكريم مديري المديريات والإدارات التعليمية القائمين على العملية التعليمية لأوائل الثانوية العامة 2020/2019.

ورحب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، خلال كلمته، بمديري المديريات والإدارات التعليمية، وكل من ساهم في تفوق أبنائنا طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، مشيرًا إلى أن القيادة التعليمية الناجحة هي سيف الحق ودليله، ورمز العلم والمعرفة.

وأشاد حجازي، بمديري مديريات التربية والتعليم ودورهم الريادي الأصيل، وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية، والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتقهم خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة والتزامهم بتفعيل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب، وتفانيهم في مواقعهم التعليمية، على الرغم من التحديات التي يواجهونها.

وتابع: "مما لا شك فيه أن هذا العام كان عامًا مليئًا بالصعوبات، وكثير من التحديات، وكان لمجهوداتكم الدور الأكبر في تخطى هذه الصعاب، والوقوف أمام هذه التحديات، لنخرج بأبنائنا إلى بر الأمان".

وأشاد الدكتور رضا حجازي، بدور المرحومة الأستاذة ليندا سليمان عطية مديرة مدرسة كلية السلام في فترة الخمسينيات، والتي كرمها السيد رئيس الجمهورية عام 2018 في احتفالات المرأة المصرية لما لها من بصمات متميزة في مدرستها حيث تخرج من مدرستها وزراء حاليين وسابقين وقيادات عديدة ومتنوعة في الدولة، قائلًا: "هكذا يترك مدير المدرسة بصمات في شخصية طلابه فهو صانع الأجيال وواضع حجر أساس بناء الأمم".

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمدير التنفيذي للمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إن المعلم للشعوب حياتها ودليلها وعطاؤها المتفاني فإذا سألت عن الشعوب فلا تسل عن غير هاديها فذاك الباني، مشيرة إلى أن لقاء اليوم مع أسرة المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، لنرسل برقية شكر وعرفان للسادة قيادات الوزارة والعاملين على حماية أبنائنا، بتعليم جيد وأنشطة جيدة، تنمي مهاراتهم وقدراتهم على الإبداع، ومن هنا كان إيماننا بأن عطاءكم خير برهان على عظمة هذا الوطن، ورؤية قيادته الصحيحة، نحو تعليم أفضل ومعلم أكثر قدرة على العطاء والإبداع، قادر على مواكبة التطور وركب التنمية.

ولفتت إلى أنه من خلال هذه الاحتفالية سنقدم عددًا من المواهب الحقيقية لأبنائكم من الطلاب، فنحن جميعًا أسرة حقيقية تعمل في سبيل النهوض الدائم، بكل ما له علاقة وتأثير مباشر أو غير مباشر، بأبنائنا الطلاب والمعلمين، أصحاب الأثر الحقيقي والتأثير الكبير في تشكيل الوعي والوجدان، لمن يحملون راية المستقبل، من أبنائنا الطلاب.

ووجهت الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على توجيهاته ودعمه الدائم، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين القائد الحكيم لحرصه وسعيه الدائمين على تقديم كل ما هو جديد لأبنائنا الطلاب المعلمين، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الذي نشرف دائمًا بوجوده معنا.

ومن جانبه، قدم المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تحية للقائمين وكل من ساهم في هذا الحفل والذي يتزامن مع احتفالاتنا بنصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا انتهاز هذه الفرصة لنتعاهد على العمل الجاد، مشيرًا إلى أن هذا الحفل له معانٍ خاصة، وبدعم وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نعمل على تحقيق طفرة كبيرة في التعليم، وذلك من خلال التكاتف والترابط والتخلي عن الفردية لنستمر في النجاح.

وخلال الاحتفالية، كرم الدكتور رضا حجازي عددًا من مديري مديريات التربية والتعليم المتميزين وهم:

الأستاذ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والأستاذ طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور محمد السيد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، والأستاذ ماهر عبد الخالق عطية مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والأستاذ على عبد الرؤوف رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأستاذ ناصر حسن محمد إسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، والأستاذ يوسف فؤاد عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والأستاذ خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والأستاذ محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، والأستاذة سهام يوسف عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، والأستاذ أحمد محمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والأستاذ رمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والسادة مديري المدارس التابعة للإدارات المعنية.