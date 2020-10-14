التعليم تعلن نصائح وإجراءات جديدة حال حدوث موجة ثانية من كورونا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ فى 17 أكتوبر الحالى، من حيث تجهيز الفصول والمقاعد وتوريد الكتب للمديريات التعليمية، لتسليمها للطلاب، والعمل على إنهاء جميع الصيانات البسيطة للمدارس لاستقبال الطلاب مع أول أيام الدارسة السبت المقبل.

نائب الوزير لشؤون التعليم: تعقيم المدارس والفصول كل ساعتين على مدار اليوم الدراسي للحفاظ على التلاميذ

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفنى، إن الوزارة استعدت تماما لبدء العام الدراسي الجديد بمختلف مدارس الجمهورية فى 17 أكتوبر الحالى، موضحا أنه سيتم تعقيم وتطهير جميع المدارس والفصول كل ساعتين على مدار اليوم الدراسي، لتوفير كافة الحماية والأمان للتلاميذ وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بمنظومة التعليم.

مجاهد: خطط عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث موجه ثانية لفيروس كورونا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضح "مجاهد"، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك خطط عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث موجه ثانية لفيروس كورونا، سيتم تنفيذها فورا، مشددا على أنه لا يوجد ما يستدعى تأجيل أو إلغاء العام الدراسي الجديد، مضيفا أن هناك تنسيقا كاملا بين التعليم والصحة لمتابعة ما يستجد عن الفيروس.

وترصد "الوطن"، إجراءات ونصائح وزارة التربية والتعليم للتلاميذ وأعضاء هيئات التدريس حال حدوث موجه ثانية، وهى كالتالى:

1- تعقيم الفصول ومحيط المدارس ودورات المياه كل ساعتين لتوفير الحماية الآمنه للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

2- غسل التلاميذ لليدين جيدًا بالماء والصابون وبشكل مستمر.

3- توفير جميع أنواع المطهرات بالمدارس واستخدامها وقت الحاجة.

4- إلزام جميع أعضاء هيئات التدريس والقائمين على العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بارتداء الكمامات الطبية.

5- إلزام تلاميذ الصفوف الأولى من ارتداء "قناع الوجه" داخل الفصول المدرسية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

6- الحفاظ على التهوية الجيدة داخل الفصول بالمدارس وفي حافلات نقل الطلاب.

7- الاكتفاء باستخدام الطلاب لأغراضهم الشخصية وعدم الاستعانة بأغراض الآخرين.