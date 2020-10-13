الجامعات تبدأ الاستعداد لتطبيق التعليم الهجين العام الدراسي الجديد

تجري غالبية الجامعات الحكومية، الآن، عددا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، على كيفية التعامل مع أنظمة التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية الإلكترونية، وذلك استعدادا لتطبيق نظام التعليم الهجين للعام الدراسي الجديد 2020، لمختلف الكليات والبرامج الدراسية، تطبيقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ومجلس الوزارء الفترة الماضية.

وأطلقت جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي، عددا من الفيديوهات التوضيحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تشرح فيها كيفية استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart Cu، وأنظمتهما الذكية المختلفة، إلى جانب تدريب يستمر لمدة أسبوع لأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي IT بالكليات على نظام blackboard من خلال الخبراء الدوليين، وذلك استعدادا لتطبيق نظام التعليم الهجين على أكمل وجه.

وتتضمن منصة جامعة القاهرة التعليمية الذكية Smart Cu مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات، وبرنامج كشف الانتحال Plagiarism، فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى.

جامعة القاهرة: تضم منصة جامعة القاهرة نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم

وتضم منصة جامعة القاهرة نظامًا من أقوى الأنظمة للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيات ومخرجات سياسات وزارة التعليم العالي، فيما بعد أزمة فيروس كورونا المُستجد، من حيث اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق نمط التعليم الهجين، الذي يجمع بين التعليم المباشر وجهاً لوجه، والتعليم عن بعد عبر الانترنت، وذلك بالارتقاء ببنيتها التحتية المعلوماتية والتكنولوجية، والتوجه نحو التحول الرقمي، والمضي قدماً نحو تهيئة الجامعة للتحول لتكنولوجيا الجيل الرابع التي تعتمد على مفهوم الجامعات الذكية.

وأشار إلى أن الجامعة أعدت منصات إلكترونية للمقررات والجداول الدراسية كطريقة فاعلة لتوفير المحتوى العلمي للمحاضرات المسجلة والتفاعلية، إلى جانب تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق التباعد، وذلك بتناوب وتقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع تبعاً لطبيعة الدراسة بالكليات النظرية والعملية.

وصرح الدكتور خالد أبوشنب، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن الكلية قامت بعمل جميع الاستعدادات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها جامعة عين شمس، لبدء العام الجامعي 2020 /2021 لضمان سلامة أبنائنا الطلاب، مضيفاً أن الكلية قامت بالتعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات وتم تقسيم الدفعات إلى مجموعات بحيث يضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما تم التنبيه علي الطلاب بعدم الدخول بدون الكمامات.

وأوضحت الدكتورة أماني أسامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين، وهو دمج التعليم عن بعد، والتعليم وجها لوجه لضمان سلامة الطلاب الجدد والقدامى، مؤكدة أن صحة وسلامة الطلاب من أولويات الكلية، ودائما ما نسعى إليه حتى في معاملنا نطبق شروط الأمان والسلامة.