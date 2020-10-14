الديهي: الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة الذي ينمو بهذه الطريقة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تقرير صندوق النقد الدولي، والذي أكد فيه أن نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020، وصل إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها في مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الانكماشات لأكبر الاقتصادات في العالم.

وقال الديهي خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN" إن الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة، الذي ينمو بهذه الطريقة، وهذا لم يأتي بالصدفة، بل أتى بتحمل الشعب وجرأت الحكومة في القرارات، وإدارة الأزمات بشكل احترافي، فما حدث هو نتيجة تعب ومشقة".

وتابع الديهي: " 30 دولة على مستوى العالم هي التي حققت هذه النتائج من ضمنها مصر، فهذه شهادة موثقة من مؤسسة دولة معروفة ومصر تدير اقتصادها الآن من مواردها الذاتية، فنحن نعتمد على أنفسنا.. ونحن الأسرع في العالم".

وقال الديهي، إن سكان المقابر والعشوائيات، قنابل موقوتة في مصر، لافتًا إلي أنهم يصدرون الإرهاب والجرائم للمجتمع.

وأضاف الديهي: "سكان المقابر يساوي إرهاب وجهل وزنا محارم.. والدولة غيرت الواقع فالأول مرة ينتقل أهالينا في المقابر والعشوائيات في شقق جديدة مخططة وفي أماكن تليق بهم" لافتًا إلى أنه لا تستطيع دولة في العالم بناء هذا الكم من المساكن في هذا التوقيت القصير.

وتطرق الديهي إلى مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، والموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية المختلفة قائلا: "مصر بعد أن كانت مظلمة منذ 6 سنوات أصبحت الآن تصدر الكهرباء إلي دول العالم".