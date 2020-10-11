نشأت الديهي: جماعات أهل الشر ذات فكر صهيوني.. فيروسات في جسد الأمة

تطرق الإعلامي نشأت الديهي، إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي قال فيها أنه لا يبيع الوهم إلى المصريين، وكذلك الحديث عن أهمية الوعي لدى الشعب المصري، مضيفًا: "هذا الكلام كان مهم جدا للشعب، ولابد أن يكون للشعب المصري وعي، لكي يواجه هذه الشائعات، وحروب الجيل الرابع".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الحرب ليست بالدبابات والجنود، بل بالشائعات واشتباك الطوائف، وهذا هو بداية تدمير الشعوب، فما يفعله الإخوان فكر صهيوني، لضرب الأمم، كما أن فكرة وسائل التواصل استخباراتية بحتة، فلا يمكن القضاء على الدول من الخارج.

وأشار الإعلامي، إلى أن الرئيس وضع عبارة إنه لا يمكن تهييج مصر من الخارج بل من الداخل، ومشكلتنا أنه تم اقتحامه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يستطيع أي جيش في العالم دخول أي بلد بالجنود والدبابات، كما أن أهل الشر من الممكن أن يصنعوا فيديو مدته 20 دقيقة، ويحقق مشاهدات ملايين عن طريق الأموال المشبوهة.

وتابع: "هذا ما يفعله إعلام الجماعة الإرهابية مثل الخاين معتز مطر ومحمد ناصر وزوبع، يستهدفون بهذه الفيديوهات مصر والإمارات والسعودية، فبرامج الإخوان تؤثر على الناس التي ليس عندهم مناعة، فأتمني أن يكون الشعب المصري عنده مناعة قوية من الخارج ويجب أن يكون سابق عصره ولذلك تقوية مناعة يكون بالفهم".

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الجماعة الإرهابية مثل الأورام والفيروسات التي تدخل الجسم، واصفًا إياهم بأنهم فيروسات في جسد الأمة، "ليس بيني وبين الإخوان عدواة سوي أنهم أعداء للوطن"، لافتا إلى أنه ليس له مطمع شخصي بل همه الحفاظ على الوطن، "عندما أقول عليهم أنهم أبناء حرام.. لا أسبهم بل أنه فعلا كذلك".

وتابع: "ابن الحرام الذي خرج من رحم مسموم لا يمكن أن يكون ابن ناس فهو خائن وعميل، اللي يخون بلده ويببيع الوهم فهو كذلك وجيناته ملوثة، الأمة في 2011 كانت مناعتها صفر، واخترقها الأخوان وتغلغلوا فيها، فالوعي كان غائب في ونفذ هؤلاء إلى الجسد وتم تدمير البلاد".