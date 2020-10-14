مصادر: انتهاء مخطط مدينة "رأس الحكمة" وعرضه على مجلس الوزراء قريبا

ذكرت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّه تمّ الانتهاء من تخطيط منطقة "رأس الحكمة" في إطار الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية في مصر لعام 2052، وهي الإطار الشامل للتنمية الحضرية الشاملة بالجمهورية.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أنَّه تمّ تخصيص 5.4 كيلومتر من المساحة الكلية لـ"رأس الحكمة" لتكون منطقة مباني متعددة الاستخدمات والارتفاعات، فضلًا عن إنشاء 10 آلاف و652 وحدة سكنية، إضافة إلى تنفيذ 50 فندقًا سياحيًا، بالإضافة لتخصيص 7.3 كليومتر لإنشاء مجتمعات عمرانية متنوعة الأنشطة، يمكن طرحها على القطاع الخاص للتنفيذ، وذلك في إطار التعاون المثمر بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمشروع تخطيط ووضع الأسس والمبادئ التصميمية لمدينة رأس الحكمة الجديدة.

استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة.. واستخدام طواحين هواء والألواح الشمسية

وأكّدت المصادر، أنَّ اللجنة المسؤولة عن وضع الخطة الرئيسية للمدينة الجديدة استقرت بالفعل على الفكرة التصميمية والمخطط العام المقترح للمدينة الجديدة، إضافة الى أهم المبادئ والأسس التصميمية للمدينة بواسطة المكتب الاستشاري "Callison RTKL" ومكتب "DSC"، وتمّ عرضها على الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء خلال أيام.

وتوقعت المصادر، أنَّ تستوعب "رأس الحكمة" 300 ألف نسمة من السكان إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنويًا من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية، إضافة إلى دمج المجتمع المحلي لسكان خليج رأس الحكمة في التنمية من خلال دعم وتعظيم الأنشطة الإقتصادية القائمة على المنتجات المحلية لهذة المجتمعات.

وكشفت المصادر، أنَّه تمّ مراعاة الأسس التصميمية للمدينة، بحيث تكون مصادر الطاقة بالمدينة مصادر صديقة للبيئة وذلك من خلال استخدام "طواحين الهواء والألواح الشمسية المنتجة للكهرباء"، إضافة إلى استخدام وسائل نقل حديثة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أنَّه تمّ الاتفاق على استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة في جميع مراحل المشروع، سواء باستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، أو بتحلية مياه البحر لتوفير الموارد المائية.

وأضافت المصادر، أنَّه سيتمّ استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلاً عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة اعتماداً على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، إلى جانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.

وتمتد المدينة الجديدة من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم، وتهدف لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة عمرانيًا واقتصاديًا تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية المستدامة، وتحقيقًا لتوجه الدولة في التوسع العمراني والتوسع في إنشاء المدن الجديدة لتحفيز السكان على الخروج من الوادي والدلتا تحقيقا لـ"رؤية مصر 2030".

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عقدا اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة "رأس الحكمة" الجديدة، بمحافظة مطروح، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

وكان وزير الإسكان أوضح، أنَّ مدينة "رأس الحكمة" الجديدة، ستكون علامة مميزة في الساحل الشمالي الغربي، وسيتمّ تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، وستضم أبراجاً سكنية كأبراج العلمين الجديدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها موقع المدينة.

وذكر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنَّ مدينة رأس الحكمة الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة، والمشروعات التنموية المختلفة التي ستنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأراضي الساحل الشمالي الغربي، ستوفر فرصاً استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالي محافظة مطروح.