قريبا الإعلان عن تدشين مدينة رأس الحكمة الجديدة

علمت «الوطن»، من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يسابقون الزمن لبدء الإعلان عن إطلاق مدينة «رأس الحكمة الجديدة»، بالتزامن مع افتتاح المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة، حيث ستكون قطبا سياحيا جديدا سينافس بشراسة المدن الساحلية العالمية.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة الاستراتيجية القومية للتنمية العمرانية فى مصر لعام 2052، ستكون هى الإطار الشامل للتنمية الحضرية الشاملة لمدينة رأس الحكمة، حيث تم وضعها، ضمن أولويات التنمية السياحية، وخريطة المناطق السياحية الواعدة، نظرا لكونها من المناطق التى تمتلك إمكانيات سياحية كبيرة، ولكنها غير مستغلة بعد، حيث تمتد المدينة الجديدة على الساحل الشمالي الغربي بطول 50 كيلو مترا، ويبلغ مساحة الشاطئ 48 كيلو مترا من الشواطئ الفيروزية التي تستطيع منافسة أعظم شواطئ العالم بقوة.

القوات المسلحة بدأت تفعيل معركة التعمير

ولفتت المصادر إلى أن القوات المسلحة المصرية، بدأت بالفعل معركة تعمير الساحل الشمالي الغربي، بتدشين طريق محور «فوكة»، وهو أحد المشروعات الضخمة، التى شاركت فى إنشائه القوات المسلحة، ليربط بين القاهرة والساحل الشمالى، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق "فوكة" الجديد حوالى 140 كيلو مترا، بعد أن كان الطريق السابق حوالى 240 كيلو مترا من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوى"، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالى والعلمين، فيما سيوفر طريق «فوكة» الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.

الدولة تنتهي من دفع التعويضات وتتخذ إجراءات حازمة لإزالة التعديات

كما انتهت الدولة من دفع قيمة التعويضات اللازمة والمناسبة لسكان المناطق الشاطئية، وتسلمت الهيئة الهندسية أراضى المدينة الجديدة، بغير قيد أو شرط، بحضور اللواء علاء أبو زيد المحافظ السابق لمحافظة مطروح، وسط أجواء احتفالية، وبحضور الفريق كامل الوزير، خلال رئاسته للهيئة الهندسية.

وذكرت المصادر لـ "الوطن"، أنه من المستهدف أن تتحول مدينة «رأس الحكمة» لتصبح أحد أهم الواجهات الأكثر شعبية حول العالم، نظرا لقربها من مطار العلمين الجديدة، وستعمل على جذب آلاف السياح من مختلف دول العالم بشواطئها الدافئة شتاء.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري بإقامة مدينة رأس الحكمة

وتابعت المصادر أنه من المقترح نقل الطريق الساحلي الدولي، والأراضي المكتسبة بإنشاء الطريق الدولي الجديد في مرحلته الأولى بإجمالي مساحة مضافة 358 ألف فدان، وكذا شبكة التجمعات العمرانية الجديدة المقترحة بطول الساحل، وجهات الولاية على هذه الأراضي، والأنشطة المقترحة على محاور التنمية، والتي تتمثل في مجالات التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية واللوجستية، والتنمية السياحية، والتنمية العمرانية، وشبكة الطرق الإقليمية، والمطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية، مشيرة إلى أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لإزالة التعديات والمخالفات، وخاصة تلك التي على حرم البحر، والتوصية بغاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة بالحدود النهائية المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التداخل في الولايات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، على النحو الآتي: "توحيد جهة الولاية للأراضي الواقعة بين ساحل البحر شمالاً وحتى الطريق الدولي الساحلي الحالي جنوبا، على أن تخصص حصيلة الغرامات لأعمال تنفيذ مقترحات التنمية «شبكات الطرق، الخدمات»".

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لاستعراض المخطط الاستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي شارك فيه العديد من قيادات الدولة، إلى الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.

كان مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبرنامج الإنمائى بمصر، أعلن عن بدء تشكيل تحالفات دولية لطرح مدينة رأس الحكمة الساحلية على البحر المتوسط، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بحسب نص الإعلان على موقع الأمم المتحدة، وأن إعلان الأمم المتحدة على موقعها، كشف عن توجيه الدعوة لبيوت الخبرة العالمية والمكاتب الإستشارية، لتقديم ما يفيد الخبرة السابقة فى مشروعات مماثلة، وذلك بالتعاون بين مكتب استشارى دولى ومصرى.