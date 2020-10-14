"حبة غلال وسم فئران".. إصابة عامل وممرضة بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب عامل بتسمم غذائي، إثر تناوله حبوب حفظ الغلال عن طريق الخطأ، بدائرة مركز طما شمال سوهاج، ونقل المصاب الي مستشفي أسيوط الجامعي للعلاج.

كما أصيبت ممرضة بتسمم غذائي، إثر تناولها الطعام دون غسل يديها، بعد وضعها سم فئران بالمنزل، ونقلت لمستشفي طما المركزي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طما من المستشفي المركزي، بوصول "حنان.م.ح"، 37 عاما، ممرضة، تقيم بدائرة المركز، مصابة بحالة إعياء وقيء، إثر تناول مادة فسفورية.

وانتقل ضباط مباحث المركز، الي مكان الواقعة، وبسؤالها قررت رشها المنزل بسم فئران، وتناولها الطعام دون غسل يدها، ما أدى لإصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

كما ورد بلاغا لمركز شرطة طما من المستشفي المركزي، بوصول "محمود.م.ا"، 22 عاما، عامل، يقيم بناحية دائرة المركز، مصابا بحالة إعياء، ادعاء تناول أقراص مجهولة، وحول لمستشفي أسيوط الجامعي.

وانتقل ضباط مباحث المركز، إلي مكان الواقعة، وبسؤال والده "ماهر.ا.ع"، 53 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تواجد نجله المذكور بالمنزل، تناول قرصا لحفظ الغلال بطريق الخطأ، ما أدي لإصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن محافظة سوهاج، شهدت الأسبوع الجاري، واقعتي تسمم غذائي بدائرة مركزي طما وسوهاج؛ إذ أصيب 3 أطفال بتسمم غذائي، إثر تناولهم طعام منزلي فاسد، بقرية سلامون دائرة مركز شرطة طما، ونقل المصابين إلى مستشفي طما المركزي، وحجزوا بقسم الأطفال تحت الملاحظة الطبية.

كما أصيب عامل بتسمم غذائي بدائرة مركز سوهاج، لتناوله الطعام عقب رش سم فئران بالمنزل، دون غسل يديه، وحجز بمستشفى سوهاج العامة.