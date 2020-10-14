"الفني للمسرح" ينعى محمود ياسين: أحد أهم نجوم المسرح القومي

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين فيه، ببالغ الحزن والأسى النجم الكبير الفنان محمود ياسين، والذي وافته المنية، صباح اليوم.

وقال البيت الفني، في بيان صدر عنه: "بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية العظيمة، التي تنوعت ما بين المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، فهو أحد أهم نجوم فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح وبدأ مشواره المسرحي منها".

وذكر البيان، أنه أعطى الكثير للمسرح المصري من خلال مجموعة فارقة من الأعمال المسرحية منها "الزير سالم"، و"ليلة مصرع جيفارا"، و"عودة الغائب"، و"ليلى والمجنون"، و"الزيارة انتهت" وغيرها من الأعمال، إضافة إلى أدواره في السينما والدراما التليفزيونية، والتي كانت وستظل علامة من علامات الفن المحفورة في ذاكرة جمهوره، إضافة إلى توليه إدارة فرقة المسرح القومي العريقة في الفترة من 1988 حتى 1990.

وتابع: "فكان مثالًا يحتذى به في الصدق الفني والاحترام، وقدَّم العديد من الأعمال الناجحة والنجوم الكبار على خشبة المسرح القومي في أثناء إدارته للفرقة، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".