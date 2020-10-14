مراجعة أعمال البناء لعقارات الجيزة الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ورئيس اللجنة المشكلة بقرار من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقه أجتماعا مع أعضاء اللجنة لمناقشة ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقه قبل قرار اللواء وزير التنمية المحلية رقم 218 / 2020 الخاص بإيقاف أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقه والتأكيد على مراجعه ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.

حضور ممثلي الهيئات

حضر الاجتماع كل من ممثلي الرقابة الإدارية ومديرية الأمن والمستشار العسكري للمحافظة وجامعة القاهرة ونقابة المهندسين وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان ومديرية الأسكان بالمحافظة وأداره التخطيط العمراني والمكتب الهندسي بالمحافظة.

تخفيض أسعار أراضي أملاك الدولة

وأعلنت محافظة الجيزة عن تخفيض أسعار الأراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والتي سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة بنسبة تخفيض 50 % للأراضي الواقعة بالقرى وعلى وجه الخصوص للمواطنين واضعي اليد على الأراضي ذات الطابع الريفي البسيط والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية.

حل مشاكل جميع المواطنين

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن القرار يسري على الأراضي الواقعة بالقرى شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءا منه مستغل بنشاط تجاري بسيط وألا يتجاوز مساحة البناء 300 م 2، مشيرا إلى أن في حالة تجاوز البناء لهذه المساحة يتم حساب المساحة الزائدة بالأسعار دون تخفيض.

وأكد المحافظ أن الإجراء يأتي انطلاقا من دور الحكومة في العمل على حل جميع مشاكل مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيقا لاستقرارهم وتقنين أوضاعهم.