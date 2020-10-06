محافظ الجيزة يفتتح عددا من المنشآت الطبية احتفالا بنصر أكتوبر

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عدداً من المنشأت الصحية الجديدة بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر، اليوم، وشملت المنتشآت الجديدة وحدة الرعاية المركزة بمستشفي مدينة 6 أكتوبر المركزي ومركز صحة الأسرة بقرية برطس، بمركز أوسيم وقسم الرعاية المركزة الحديث وقسم الطوارئ بمستشفى الصدر بالعمرانية.

وقال محافظ الجيزة، ن المنشآت الصحية التي جرى افتتاحها تعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة بما يضمن تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن وحدة الرعاية المركزة بمستشفي أكتوبر المركزي، جرى تطويرها بالتعاون مع المجتمع المدني بتكلفة 27 مليون جنيه وتضم 16 سريرًا مجهزًا بالإضافة إلي دعمها بأحدث الأجهزة الطبية (جهاز أشعة أيكو ووحدة غسيل كلوي وجهاز سونار وجهاز أشعة متنقل) لتقديم الخدمات الطبية للمرضي بشكل كامل داخل غرفة الرعاية التي تم تنفيذها وفقا لأحدث المواصفات.

وتفقد المحافظ اقسام المركز الصحى ومخزون الأدوية وغرفة pcr والاشعة وغرف المرضي بمركز صحة الأسرة بقرية برطس، بعد التطوير، مشيداً بما تم إنجازه من أعمال وثمن المحافظ دور المجتمع المدنى في التعاون مع المحافظة والعمل علي النهوض بمستوي الخدمات الطبية.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أوسيم والسيد محمد نور رئيس حى العمرانية.