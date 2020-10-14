محافظ بورسعيد ينعى الفنان محمود ياسين: ابن المحافظة

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الفنان محمود ياسين ابن المحافظة، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد: "فقدنا فنانا نجح بفنه وفكره في إثراء الحركة الفنية والثقافية بأعماله الخالدة في السينما والمسرح والتليفزيون".

وكان اللواء عادل الغضبان، قرر منذ فترة إطلاق اسم ابن بورسعيد ونجم مصر والوطن العربي، الفنان القدير محمود ياسين على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافي (أوبرا بورسعيد)؛ تكريما له على مشوار عطائه الفني، وتتويجا لدوره في إثراء الحركة الفنية.

يذكر أن الفنان محمود ياسين، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتب قائلا: "توفي إلي رحمة الله تعالي والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري، ولد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجم محمود ياسين الفني في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع، وحكاية بنت اسمها مرمر، وحب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين، وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية: "أبو حنيفة النعمان، وضد التيار، وسوق العصر، والعصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها رانيا محمود ياسين، وعمرو محمود ياسين.