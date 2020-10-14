سر بكاء عادل إمام بسبب محمود ياسين قبل 6 سنوات: "كلاكيت 15 مرة"

شهدت علاقة محمود ياسين وعادل إمام، صداقة كبيرة، فكان أقرب أصدقائه في الوسط الفني، وسبق ورشحه الزعيم في مسلسل "صاحب السعادة" الذي قدمه عام 2014، وتمّ استبداله بخالد زكي بعدما عاد "ياسين" المشهد الواحد فوق الـ15 مرة نتيجة نسيانه الشديد، مما جعل عادل إمام يبكي أمامه.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، وبزغ نجمه فنيًا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التليفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان"، وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة الفنان محمود ياسين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت مصادر مقربة من أسرة محمود ياسين لـ"الوطن"، إنَّ "كل مايتردد بشأن وفاة ياسين إثر تعرضه لفيروس كورونا غير صحيح، ولكنه كان يعاني آخر أيامه من التهاب رئوي شديد، نقل علي إثره لمستشفي المعادي، ودخل العناية المركزة".

من جهتها، أعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، تأجيل جنازة الفنان محمود ياسين، إلى الغد، مؤكّدة في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ التأجيل سببه الأساسي هو وصول أهله وأقاربه من موطنه الأصلي بورسعيد، وتخليص أوراق الدفن.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة، ظهر الغد من مستشفي المعادي، ويدفن في مقابر العائلة.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إنَّ الفنان محمود ياسين عانى من التهاب رئوي شديد قبل وفاته بأيام، استلزم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، وقرر الأطباء احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، مضيفًا أنَّ هذه الواقعة لم تكن الأولى التي يتعرض لها خلال الآونة الأخيرة.