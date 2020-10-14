الحكومة: الشويفات والتسعين الجنوبي الأكثر تعرضا للسيول لأنها نقاط تجمع الأمطار

صنف المخطط الحكومي الذي أعدته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لحماية مدينة القاهرة الجديدة، وتحديدا حي التجمع الخامس من مياه الأمطار، ويجري تنفيذها حاليا لحماية المنطقة التي تعرضت لأمطار عنيفة أكثر من مرة، وأدت لإغراق الشوارع والمنازل والعربات، 3 مناطق بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة ضمن الأكثر خطورة في التعرض للأمطار وفقا لما حدث سابقا، وهي:

- الميدان الأول الذي يقع في تقاطع شارع الشويفات والتسعين الحنوبي "أمام بنك بلوم"، وهو تقاطع الرافد الغربي لوادي الوطواط.

- المنطقة المواجهة لاتحاد العرف التجارية وهو تقاطع المجرى الأوسط لوادي الوطواط.

- المنطقة المواجهة للمستشفى الجوي، والتي تقع عند تقاطع الرافد الشرقي لوادي الوطواط.

وكشف مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لـ"الوطن"، أن الـ3 مناطق نقاط تجمع الروافد الثلاثة الرئيسية لوادي الوطواط مع شارع التسعين الجنوبي والتي تمثل أكبر ثلاث نقاط تجمع لمياه الأمطار، وبناء عليه يتم تصميم نموذج للجزر الوسطى التي تنقل وتصرف مياه الأمطار طبقا للمخطط، شاملا طبقة الأساس والبردورات والتبليطات والغطاء النباتي والتشجير والري والإضاءة.

وأشار المصدر إلى أنه يتم أيضا إنشاء منحنيات توجيه المياه على الطرق، Directing Humps وتشمل أبعادها وارتفاعها وشكل القطاع ومواصفاتها، ومعالجة الأرصفة للسماح بعبور المياه من خلالها إلى الجزيرة الوسطى أو الجهة الأخرى، مع عدم السماح بالحركة الآلية عبر هذه الفتحات.

كيف ستتحرك السيارات في شارع التسعين أثناء الأمطار؟

وكشف الدكتور عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، والذي يشغل حاليا منصب المدير الفني للمشروع لـ"الوطن" أنه يتم في الوقت الحالي تصميم نموذج للطريق الجانبي المنفذ للمياه خاصة في الجانب الجنوبي لشارع التسعين، الذي يسمح بحركة السيارات وانتظارها وحركة المشاه، مع تصميم نموذج قابل للتكرار لساحات انتظار السيارات المنفذة للأمطار، خاصة في الطرق الرئيسبة بمركز المدينة، والتي تشمل الانتظار الجانبي وحول الجزر الوسطى.