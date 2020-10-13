الحكومة تستعد لـ"الأمطار والسيول" بـ"تطهير شبكات الصرف والمخرات"

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، لرفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم سقوط الأمطار بفصل الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، وذلك طبقاً لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة للمعدات والأجهزة، وتطهير شبكات الصرف، وشنايش الأمطار، ومخرَّات السيول، ومراجعة أعمال المرافق بكل محافظة، والتأكد من جاهزيتها، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أى مشكلات، والتأكد من الاستعداد الكامل لجميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين انتهاء النوَّات، لا سيما بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، والمناطق الساخنة بجميع المحافظات.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الشركة استعدت لاستقبال موسم الأمطار، ووضعت خطط طوارئ، وأقامت نقاط تمركز للمعدات وسيارات لشفط المياه، مؤكداً رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بجميع الشركات التابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية كافة، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرفة طوارئ مركزية بالشركة القابضة للتنسيق مع غرف طوارئ الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية، ووضع خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، إضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أى مواقف طارئة.

"الجزار" يوجه باستنفار جميع الأجهزة.. و"رسلان": خطط طوارئ وإجراء محاكاة بالمحافظات.. و"ممدوح": غرفة عمليات بـ"المجتمعات العمرانية"

وأضاف «رسلان» أنه تم تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، وإجراء محاكاة بعدد من المناطق بالمحافظات للتأكد من جاهزيتها لتصريف مياه الأمطار، والمتابعة المستمرة لمحطات الصرف الصحى وكفاءة العمل بها.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه تم تكليف أجهزة المدن الجديدة بضرورة تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة فى مجابهة الأمطار وجعلها دوماً على أهبة الاستعداد، وإعداد خطط الطوارئ لمجابهة أى أمطار غزيرة أو سيول، وتتضمن ما يلى: (تحديد النقاط الأكثر تضرراً من تجمعات المياه - تحديد نقاط تمركز المعدات بمواقع متوسطة من أماكن الخطورة - تحديد أطقم العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم ومع غرفة العمليات الفرعية بالأجهزة - حصر جميع المعدات المملوكة للشركات العاملة بالمدينة والتنسيق مع تلك الشركات للاستعانة بها حالة الطوارئ - المخاطر المتوقعة وطريقة مجابهتها والخطط البديلة)، كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالهيئة، للقيام بالمهام التالية: (المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال هيئة الأرصاد الجوية، والمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، والتنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة، والتواصل مع الجهات الخارجية ونقل صورة صحيحة ومتكاملة عن الأوضاع).

وفى السياق نفسه، رفع الهلال الأحمر درجة الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة السيول المحتملة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتتضمن استعدادات الهلال الأحمر، وفق بيان أمس، تعاوناً وثيقاً مع فريق الإنقاذ Rescue squad والذى أظهر قدراته ومهاراته فى مجال الإغاثة والإنقاذ فى الأزمات والكوارث خلال العامين الماضيين. وأعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، عن ترحيبها بالتعاون بين الهلال الأحمر المصرى وفريق الإنقاذ Rescue Squad، مشددة على أن الهلال الأحمر المصرى دائماً من السباقين فى تقديم الدعم والمساندة الفورية للشعب المصرى كافة، فور وقوع أى كارثة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والنساء والمسنين، وذلك من خلال تقديم جميع المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وثمنت «القباج» جهود المتطوعين من كلا الفريقين، مشيدة بجهودهم وإنجازاتهم، خاصة فى أزمة السيول خلال فصل الشتاء الماضى والتى أسهمت فى احتواء حجم الخسائر البشرية والمادية، وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستكون دائماً على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لمتطوعى الفريقين وإمدادهم بكل ما يحتاجونه من تسهيلات وتذليل أية عقبات تقف حائلاً أمام أداء دورهم لكل فئات المجتمع.

من جانبه، قال رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، إنه تم رفع درجة التأهب والجاهزية القصوى بمركز عمليات الطوارئ طوال الـ24 ساعة خلال أيام الأسبوع، لرصد ومتابعة جميع البلاغات الواردة للهلال الأحمر المصرى والدفع بالفرق الإغاثية للمناطق المتضررة.

وأضاف أنه تم تجهيز المخازن الإقليمية ودعمها باحتياطيات من المهمات الإغاثية، كما تم تجهيز المخزون المحلى لجميع أفرع الهلال الأحمر المصرى، بالإضافة إلى تجهيز الأسطول المركزى، الذى يشمل سيارات التدخل السريع والدفع الرباعى والسيارات الطبية المستخدمة فى عمليات الإغاثة.

من جانبه، توجه محمد الحسينى، مؤسس فريق Rescue squad، بالشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعى، على دعمها الدائم والواعد بفتح آفاق جديدة للإغاثة قبل وأثناء وبعد حدوث الأزمات، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى فى مجال الإنقاذ، وقال «الحسينى» إن العمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى يعزز نجاح الفريق وشعوره بالمسئولية والحرص على تقديم الأفضل للشعب المصرى.