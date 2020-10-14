في مثل هذا اليوم.. استشهاد اللواء أحمد حمدي مفجر كوبري الفردان

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا عن ذكرى استشهاد اللواء أحمد حمدي في مثل هذا اليوم من عام 1973، حيث استشهد البطل اللواء أحمد حمدي وذلك أثناء إشرافه على تجهيز أحد الكباري لعبور قوات الجيش إلى سيناء خلال حرب أكتوبر.

وهو من مواليد المنصورة عام 1929 وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة والتحق بالقوات الجوية عام 1951 ثم انتقل إلى سلاح المهندسين وعرف بالبطولة في الجيش ونفذ بنفسه مهمة تفجير كوبري الفردان لمنع عبور قوات العدوان الثلاثي في عام 1956.

وفي حرب أكتوبر، كان العلم حاضرا معه فقد حصل على دبلومة الدراسات الميكانيكية من جامعة القاهرة في عام 1957 ودورة القادة والأركان من أكاديمية فرانز العسكرية بالاتحاد السوفيتي سنة 1961، وفي بداية السبعينيات أثناء الإعداد للعبور تولى أحمد حمدي قيادة لواء المهندسين وكلف في الحرب بإنشاء الكباري لتأمين عبور الجيش الثالث الميداني، وكان دائما في مقدمة الصفوف ليطمئن على تشغيل المعابر.

وفي مثل هذا اليوم، أثناء إشرافه على تجهيز أحد الكباري لعبور القوات خلال المعركة، أصيب اللواء مهندس أحمد حمدي بشظية نارية استشهد على إثرها وسط جنوده، ومنحته مصر وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى، وأطلق اسمه على أول دفعة تخرجت من الكلية الحربية بعد حرب أكتوبر عام 1973، وحمل النفق المار أسفل قناة السويس اسم الشهيد البطل أحمد حمدي وفاء لدوره في العبور.

أطلق عليه زملاؤه لقب "اليد النقية" لأنه أبطل مفعول آلاف الألغام قبل انفجارها وكان معروف عنة مهارتة وسرعتة في تفكيك الألغام ودرب أجيال في هذا المجال.