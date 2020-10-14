الثقافة اليوم.. ندوات حرب أكتوبر ومصر وكولومبيا بحضور "عبدالدايم"

تحفل الأجندة الثقافية اليوم الأربعاء 14 اكتوبر 2020، بمجموعة من الفعاليات الثقافية أبرزها، ندوة "حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب"، والتي تقام بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوتين الأولى بعنوان: "حرب أكتوبر بين الدروس المستفادة والاتجاهات الحديثة في الحروب"، ويشارك فيها كل من: النائب البرلماني ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والذي يتحدث عن "البعد السياسي والدبلوماسي لحرب أكتوبر"، واللواء أ.ح طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية متحدثا حول "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر والاتجاهات الحديثة في الحروب"، ويدير الندوة الدكتورة هدي رؤوف أستاذ العلوم السياسية، فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 اكتوبر الجاري.

وستكون الندوة الثانية بعنوان "مصر وكولومبيا"، وتتضمن الأمسية كلمة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وكلمة السفيرة أنا ملينا مونيي دي جابيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، وكلمة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، والشاعر أحمد الشهاوي، والقاص والناشر عاطف عبيد، والأديب منير عتيبة، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وفي إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر وضمن النشاط الثقافي والفكري، تعقد ندوة تحت عنوان "نصر أكتوبر وصحوة الإبداع"، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 14 أكتوبر على المسرح الصغير، وتستضيف كل من اللواء أسامة المندوه، الكاتب الكبير أحمد جمال، والإعلامي حمدي الكنيسي، ويديرها الدكتور جمال الشاعر، ويتخلل الندوة فقرات فنية لفرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبدالستار.

ويدور الحوار حول تأثير نصر أكتوبر على الحياة الإبداعية في المجتمع المصري والتي كانت حافزاً لإنتاج أعمال فنية وثقافية عبرت عن معجزة العبور وجسدت بطولات عكست قوة وصمود الشعب المصري لتجاوز التحديات.