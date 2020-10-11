محمد العرابي: حرب أكتوبر أبرز أحداث القرن وقهرت أهم مفاهيم السياسة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن حرب أكتوبر تعد أبرز أحداث القرن الماضي، وكانت ملحمة عسكرية وسياسية، وقهر أحد أهم المفاهيم السياسية المعروفة بسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة العسكرية واحتلال الأراضي، مستعرضا الموقف الدولي والإقليمي للحديث حول الدبلوماسية المصرية في فترة ما قبل الحرب وخلالها وما بعدها.

وأضاف "العرابي" خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن العلاقات الدولية شهدت استقطابا حادا خلال تلك الفترة فيما يتعلق بالانضمام إلى أحد المعسكرين وهنا نشأت الصعوبة لدى الدبوماسية المصرية وكان من الضروري التحرك بتوازن دقيق لتقليص مخاطر سياسة الوفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

وأشار إلى أن مصر احتاجت من الاتحاد السوفيتي السلاح خاصة سلاح الردع، وضرورة التجاوب مع الجهود المحدودة لذلك الوقت من جانب واشنطن التي تحاول بها الخروج بصورة من يحرص على السلام في المنطقة.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.