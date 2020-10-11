مايا مرسي: مجاهدات سيناء كن من أهم وسائل الاتصال في حرب أكتوبر

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مجاهدات سيناء كن من أهم وسائل الاتصال بين قيادات الجيش في القوات المسلحة بالقاهرة وجنودنا، ولا سيما وداد حجاب وأم الأبطال سالمة شميط وفرحانة حسين سالم، ومنهن من أخفت السلاح في عربة رضيع أو داخل ملابسها فضلا عن دورهن كمتطوعات في صفوف الهلال الأحمر والمستشفيات وجمع التبرعات لتسليح الجيش وخدمة العائدين من التهجير.

وأضافت "مرسي" خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، أن القوة الناعمة لعبت دورا هاما بعد 67 حيث قامت أم كلثوم بحفلات غنائية في عدة دول والتبرع بأجرها للمجهود الحربي، وتطوعت الفنانة عزيزة حلمي كممرضة في المستشفى العسكري ولم تغادر إلا بعد خروج آخر جندي وغيرهن كثيرات.

وأشارت إلى أن الكثير من سيدات مصر تبرعن بمصوغاتهن لتسليح الجيش قبيل الحرب، وما أشبه اليوم بالبارحة، فالحاجة زينب تبرعت بحلقها لصندوق تحيا مصر في عام 2014 لتساهم في بناء مصر بكل ما تملك.

ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".

تأتي الندوة تزامنًا مع احتفالات مصر بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.