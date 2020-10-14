"تعليم شمال سيناء": الزائر الصحي سيوجد قبل بدء اليوم الدراسي

بدأت الإدارة الصحية بمراكز شمال سيناء، بالتعاون مع إدارات المدارس التعليمية، في العمل على رش وتعقيم المدارس بما فيها الطرقات والفصول الدراسية والأبواب الرئيسية.

وأكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن هناك تعاونًا بين مديريتي التربية والتعليم والصحة، في مجال الرش والتعقيم، مشيرا إلى أن الزائر الصحي سوف يكون موجودا قبل بدء الدراسة؛ للعمل على الكشف على المدرسين والتلاميذ بشكل يومي، مع ضرورة عملية التباعد، التى سوف يتم من خلالها تقسيم الفصول إلى مجموعتين، بواقع 3 أيام لكل فصل دراسي، ولبس الكمامة والاستخدام المتكرر للتعقيم بالكحول، في جميع الفصول والمكاتب الخاصة بالمدارس.

وقالت علا المرسي، مديرة مدرسة علاء الريس الثانوية بنات في المساعيد، إن هناك اجتماعا لوضع الترتيبات النهائية مع مديري المدارس؛ لتقسيم الأيام على طلاب المراحل، بواقع 3 أيام لكل مرحلة، بحضور مسؤولي التخطيط والتوجيه والإدارات التعليمية.

وكان حمزة رضوان، وكيل المديرية، أكد أنه تم إنشاء وترميم وصيانة 30 مدرسة، وتجهيز 42 استراحة للمعلمين، وترميم وصيانة 12 مدرسة، بتكلفة قرابة 13 مليون جنيه، منها 5 مدارس، بتمويل من هيئة الأبنية التعليمية، بتكلفة 6.1 مليون جنيه، إلى جانب 7 مدارس، بتمويل من مديرية التربية والتعليم، بتكلفة 705 ملايين جنيه، وإنشاء 7 مدارس جديدة، بمراكز العريش وبئر العبد.

وأوضح "رضوان"، أن محافظ شمال سيناء، وجه بتوسيع فصول "كي جي"، والمدارس التجريبية؛ لتلبية احتياجات أولياء الأمور في التحاق أبنائهم بها، بالاضافة إلى رش وتعقيم الشقق السكنية الخاصة بعملية استراحات المدرسين بوسط سيناء، وعددها 42 شقة في الحسنة ونخل، بوسط سيناء.

وكان محافظ شمال سيناء، افتتح مدرسة الحمايدة للتعليم الأساسي في الشيخ زويد، وهي عبارة عن 22 فصلا دراسيا، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأكد أيمن شراب، وكيل الإدارة التعليمية في الشيخ زويد، أن مدرسة الحمايدة جاهزة للعمل، وأنه تم عمل الإجراءات الطبية والتعليمية اللازمة، مع توفير الزائر الصحي، وعقد اجتماع بتعليمات الوزارة والمديرية.