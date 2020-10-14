محافظة أسيوط توافق على فتح 29 قاعة "رياض أطفال" في 10 مدن

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على فتح 29 قاعة إضافية لمرحلة رياض الأطفال (kg1) بعدد 17 مدرسة في 10 مراكز على مستوى المحافظة بناءًا على طلبات المدارس لاستيعاب الاقبال المتزايد على تلك المرحلة.

كان محافظ أسيوط، عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم، وقرر تشكيل لجنة من قيادات المديرية لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الاطفال ووضع حلول جذرية لها لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وتحويل بعض المدارس الحكومية إلى تجريبية لسد العجز فضلًا عن مخاطبة مديرى المدارس الخاصة بواسطة إدارة التعليم الخاص لفتح فصول جديدة واستيعاب الطلاب الجدد.

وأوضح المحافظ إنه بناءًا على تقرير اللجنة تمت الموافقة على فتح قاعات بعدد 17 مدرسة في 10 مراكز، فيما قام المحافظة بوضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي القادم 2021 / 2022.