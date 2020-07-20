فتح قاعات جديدة لاستيعاب المقبولين بمرحلة رياض الأطفال في المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، زيادة أعداد المقبولين برياض الأطفال لهذا العام بزيادة تصل إلى 99% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الطلاب المقبولين هذا العام 4865 طالبا في حين بلغ عدد الطلاب في العام الدراسي الماضي 2560 طالبا.

كما قرر المحافظ فتح قاعات جديدة لاستيعاب الكثافات الطلابية وإتاحة فرص للجميع بزيادة تصل إلى 66% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عدد الفصول والقاعات المستغلة لإتاحة أماكن القبول واستيعاب الأطفال هذا العام 106 قاعات، مقارنة بالعام الماضي والذي بلغ 64 قاعة، وذلك من خلال الدراسة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بإتاحة واستغلال أماكن وقاعات لجميع الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات لكل من تجاوز سن خمس سنوات، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بحضور نائبه محمد موسى، ووكيل وزارة التربية والتعليم .

كما أوضح محافظ المنوفية أنه سيتم قبول جميع الأطفال من سن الخامسة فأكثر بالمدارس الرسمية للغات وكذا قبول الأطفال بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية من سن 4 سنوات والذين تقدموا عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة وذلك من خلال قرارات استثنائية اتخذها محافظ المنوفية لفتح قاعات جديدة لاستيعاب جميع الأطفال بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والرسمية للغات .

وفي إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيقا لمعايير العدالة والشفافية بين الجميع، كان محافظ المنوفية دشن موقعا الكترونيا كأول المحافظات على مستوى الجمهورية للتقديم لرياض الأطفال يضاف إليه النسبة المقررة للمحافظ وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ومنعا للتزاحم والاختلاط والتقليل من التجمعات وتقليل فرص الإصابة بالعدوى في ظل خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.