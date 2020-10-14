محافظ أسيوط يترأس اجتماعًا لمناقشة خطط تطوير المناطق العشوائية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا، اليوم، لدراسة سبل تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة بحضور وفد الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

بدأ الاجتماع بالسلام الوطني ثم استعرض الدكتور مهاب عبدالمنعم خطة وبرنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي سيجري تنفيذها بمحافظة أسيوط بعد اختيار المدن المستهدفة طبقًا لمجموعة من الأسس والمعايير ووفقًا للدراسات التي أجرتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ولجنة التنسيق الوطنية لمنع ومواجهة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمركزي أبنوب والبداري ومقوماتهما لتطبيق البرنامج من خلال تحليلات الوضع الراهن ووضع خطة تنمية بالتنسيق بين كافة القطاعات.

وخلال الاجتماع، جرى الاستماع إلى مسئولي القطاعات التنفيذية للموقف الحالي لمركزي البداري وأبنوب، وأكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتطوير المناطق العشوائية بالمدن مشيدًا بجهود الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وصندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني في دعم التحول نحو نموذج التنمية الحضرية المستدامة لتحسين الظروف المعيشية لسكان الحضر وتطوير البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة المقدمة بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية "مصر 2030".

وأشار إلى توحيد الجهود والتكاتف بين كافة القطاعات لوضع خطة تنمية حقيقية بالمدن التي سيتم اختيارها بالمحافظة وتقييم أثر المشروع لافتًا إلى أن اختيار المدن يتوقف على الطبيعة العمرانية والهيكل التنظيمي للشوارع والمعلومات المتاحة والمخططات الاستراتيجية للمدن ومدى توفر معلومات (GIS) ووجود وحدة تطوير العشوائيات ووجود جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني.