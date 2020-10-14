فحص العاملين بطب بيطري أسيوط ضمن حملة "100مليون صحة"

تابعت الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال حملة "100 مليون صحة " لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بكلية الطب البيطري.

وأشادت نائب رئيس الجامعة، في تصريح لها اليوم، بتلك المبادرة التي تعبر عن اهتمام القيادة السياسية بالصحة العامة ومواجهة الأمراض المزمنة، وخلال تفقدها لأعمال الحملة راجعت إجراءات المسح الطبي لعدد من المترددين على الحملة من خلال قياس السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى الطول وزيادة الوزن.

وشددت نائب رئيس الجامعة على مراعاة الدقة الكاملة فى النتائج وصرف علاج بشكل دوري على نفقة الدولة أو على نفقة التأمين الصحي بعد التشخيص النهائي، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها عدم التكدس والحرص على التباعد الإجتماعي واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم، مشيدة بجهود الأطقم الطبية القائمة على إجراءات الفحص منذ الأيام الأولى للحملة .

بدأت إجراءات الفحص فى التاسعة صباحاً وتستمر حتى التاسعة مساءا لكافة العاملين بالكلية فوق سن الـ 40 سنة وكذلك من هم أقل من 40 سنة ، وسط حرص إدارة الكلية على تسخير كافة إمكانيتها لضمان تنفيذ إجراءات الحملة على أكمل وجه وأهمها توفير مكان ملائم لاستيعاب الأعداد المتقدمة للفحص وتوفير فرق معاون للأطقم الطبية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير طوال اليوم.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، متابعته أعمال المبادرة الرئاسية القومية "100 مليون صحة" لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لكافة العاملين بالجامعة من مختلف الكليات، والتي تنظمها وزارة الصحة ممثلة في إدارة غرب أسيوط الصحية بالتعاون بين كلية الطب بالجامعة ومركز صحة الشباب التابع لقسم الصحة العامة بكلية الطب والتى انطلقت أعمالها فى يوم الثلاثاء الموافق 6 من أكتوبر الجاري والمستمرة حتى الخميس الموافق 22 من الشهر ذاته وفق جدول زمنى لكل كلية.

و أعلن رئيس الجامعة عن دعمه الكامل وتشجعيه لتلك المبادرة والتي تهدف إلى التشخيص والكشف المبكر للأمراض المزمنةما يعد أحد أبرز الإجراءات الوقائية من الأمراض الخطيرة ومضاعفاتها، لافتاً إلى أن المبادرة تخضع لعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك حرصاً على صحة وسلامة العاملين بكليات الجامعة المختلفة .