تدريب مشرفي سكن طلاب جامعة أسيوط على مواجهة "كورونا"

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة، برنامجاً تدريبياً اليوم الأحد، حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، لمشرفي المدن الجامعية.

جرى تنظيم البرنامج التدريبي تحت رعاية رئيس الجامعة، الدكتور طارق الجمال، وبحضور الدكتور عاطف القرن، أستاذ الأمراض الصدرية ومشرف عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة منى المهدي، أستاذ بكلية الصيدلة، والأستاذ عرفة أبوالعلا، مدير عام المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر، مدير قطاع المدينة الجامعية طلاب، وأماني أبوصغير مديرة قطاع المدينة الجامعية طالبات، ورؤساء الوحدات السكنية بالمدن الجامعية.

وأشاد الدكتور شحاتة غريب بدور لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية بالمدن الجامعية، التي تم تشكيلها من أجل التعريف بهذه الإجراءات، ونشر ثقافة الوقاية، والتعريف بأهم السلوكيات الصحيحة، وتجنب الخاطئ منها، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

وشدد على ضرورة تكثيف العمل، ومراجعة تطبيق الخطة الاحترازية، وضمان التزام الأفراد ببنود الإجراءات الوقائية، التي تتضمن منع التكدس الطلابي داخل غرف ووحدات المدن الجامعية، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم، وتوفير المستلزمات الطبية في العيادات الداخلية بالمدن الجامعية، وعدم خروج الطلبة من الغرفة بدون ارتداء الكمامة.

كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه سيتم تنظيم معسكرات دورية داخل كل مبنى، تحت إشراف اللجنة العليا للأنشطة الطلابية للنظافة والتعقيم والتطهير، فضلاً عن ممارسة الطالبات للأنشطة الطلابية داخل حرم المدينة الجامعية.

وتحدث الدكتور "القرن" عن طريقة العدوي بفيروس "كورونا"، وأعراض المرض، وكيفية تفادي العدوى من خلال منع الاختلاط الطلابي، وارتداء الماسكات الطبية، وتعقيم وتطهير المطاعم الخاصة بالمدن الجامعية، وتوفير أدوات النظافة داخل دورات المياه، إلى جانب الابتعاد عن ملامسة السلالم بالأيدي، أو التقبيل أو الأحضان مع الأطراف الأخرى، وذلك لحماية الطلبة والطالبات من هذا الفيروس.

وأضاف "أبوالعلا" أن الدورة التدريبية تتضمن مشاركة 90 مشرفاً بمختلف المدن الجامعية، وتشهد العديد من المحاضرات، على مدار 3 أيام، عن أهم الاستعدادات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وذلك استعداداً للعام الجامعي الجديد.