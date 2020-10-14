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محمود مسلم

ضبط 630 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر مع 4 أشخاص بأسوان

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الوطن
12:32 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
سجائر

سجائر

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان إتجار (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) في السجائر مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها، مُتخذين من مسكن أحدهم مكاناً لتخزينها مستخدمين فى ذلك سيارتين ملك إثنين منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بمسكن أحدهم  ، وعُثر بحوزتهم على (630 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر متنوعة)، وكذا السيارتين المشار إليهما، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد تروّيجها على عملائهم.

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