ضبط 630 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر مع 4 أشخاص بأسوان

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان إتجار (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) في السجائر مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها، مُتخذين من مسكن أحدهم مكاناً لتخزينها مستخدمين فى ذلك سيارتين ملك إثنين منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بمسكن أحدهم ، وعُثر بحوزتهم على (630 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر متنوعة)، وكذا السيارتين المشار إليهما، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد تروّيجها على عملائهم.