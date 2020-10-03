ضبط 1307 قضايا تموينية خلال 24 ساعة.. أبرزها احتكار 7 آلاف عبوة سجائر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1307 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (2.41 طن بانيه ومقطعات دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فب خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة الجيزة.

ضبط (1.84 طن مصنعات لحوم "سجق" معبأ داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية – 300 كيلوجرام فول صويا دون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لما ورد بتقرير اللجان المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية)، تمهيداً لعرضها للبيع التداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة اللحوم "دون ترخيص" بمحافظة بالقاهرة.

ضبط (7.45 طن دقيق فاخر – 720 عبوة زيت طعام دون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة بالقليوبية.

ضبط (2.3 طن سكر حر– مكرونة دون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، بحوزة المدير المسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

ضبط (1750 عبوة مسلى – جوز هند – ألوان صناعية - مكسبات طعم دون مستندات مجهولة المصدر) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (4.5 طن دقيق فاخر دون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

ضبط (9 أطنان أسمدة زراعية مدعمة "نترات - يوريا" محظور تداولها خارج نطاق الجمعيات الزراعية قدرت بقيمة مالية 31 ألفًا و500 جنيه) محملة بسيارة قيادة أحد الأشخاص بمحافظة البحيرة، تمهيداً للإتجار بها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم شن حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 44 قضية بإجمالي مضبوطات 6 آلاف و539 عبوة سجائر.

وتمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (كمية قدرها 7.895 طن دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيير في خواصها الطبيعية) وذلك داخل مصنع غير مرخص لتجهيز اللحوم والدواجن كائن بدائرة مركز شرطة تلا.