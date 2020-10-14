10 حالات يتوقف فيها "تكافل وكرامة".. منها حيازة أكثر من فدان

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تنقية برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الماضية، وخروج 638 ألف أسرة غير مستحقة للدعم النقدي، مشددة على أن البرنامج يعمل على صرف الدعم للمستحقين، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال الفترة المقبلة إلى 4 ملايين أسرة، بزيادة 400 ألف أسرة جديدة؛ إذ يصل عدد المستفيدين حاليا إلى 3.6 مليون أسرة، وبنفس الموازنة من الدولة، وهي 18.5 مليار جنيه سنويا، مع استكمال هذه الموارنة من المجتمع المدني.

وفيما يلي ترصد "الوطن" الحالات التي يتم فيها وقف معاش تكافل وكرامة:

1- العمل في القطاع الخاص بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

2- العمل بالحكومة بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره.

3- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

4- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

5- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

6- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.

7- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة.

8- التواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، إذ يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج.

9- ملكية عمل خاص أو شخصي.

10- السفر إلى الخارج

وأوضحت الوزارة، أن معاش تكافل وكرامة له 3 مستويات، المستوى الأول "تكافل" وهو للزوجة التى لديها أولاد وزوجها لا يعمل وتحت خط الفقر، أما "كرامة" فهو للمسنين فوق 65 سنة، والمستوى الثالث لذوى الإعاقة.

وكشفت أن برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى مدته 3 سنوات وهو برنامج مساعدات، وبعد 3 سنوات يتم إيقافه ويتم التقديم له من جديد، ، وبعد انتهاء الـ 3 سنوات تتم مراجعة المستفدين من الدعم.