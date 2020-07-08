"التضامن": 44% من مستفيدي تكافل وكرامة في سن العمل.. 80% سيدات

كشف عاطف الشبراوي، مستشار برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، أهمية البرنامج والهدف منه، فذكر أن أهداف "فرصة" تّكمن في تحويل الأشخاص المنضمين ضمن الشبكة الاجتماعية التي تطرحها الدولة من العوز الاجتماعي إلى الإنتاج والعمل لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن "فرصة" خرج من رحم شبكة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".

وأضاف "الشبراوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن الدولة تُساند الأسر التي فقدت عملهم ومن لا يستطيعون الدخول في سوق العمل، بجانب من لديهم عجز عن العمل عبر برنامج "تكافل وكرامة"، وحاليا تسعى الوزارة لدخولهم مرة أخرى لسوق العمل عبر برنامج "فرصة".

وأوضح مستشار برنامج "فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" يبلغون حوالي 15 مليون شخص، ويمثلون 3.4 مليون أسرة، من بينهم 44% في سن العمل، ومن هناك تكمن أهمية برنامج فرصة، الذي يسعى إلى دفع الـ44% من الذين يتواجدون في سن العمل إلى العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن 64% من المستفيدين من تكافل وكرامة أميون، و80% منهم من السيدات.