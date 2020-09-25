لميس سلامة: توفير فرص عمل لأبناء المستفيدين من تكافل وكرامة

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الدولة تعمل في جميع الاتجاهات من أجل تطوير كافة القطاعات مع انتشار المشروعات في مختلف المحافظات، كما تقوم بالتعمير والتطوير والبناء وحماية البلاد والسيطرة على فيروس كورونا، وكل ذلك في نفس التوقيت.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تعمل على تشييد مدن جديدة وتنفذ مشروعات نقل وطرق.

وتابعت الإعلامية لميس سلامة أن الدولة توفر مظلة حماية اجتماعية قوية للغاية، تسعى فيها بكل السبل لحماية محدودي الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

وأشارت إلى أن الدولة لا تكتفي فقط بتقديم دعم نقدي، ولكنها تقوم بتوفير فرص عمل لأبناء المستفيدين من تكافل وكرامة لمساعدة الأسر القادرين على العمل من خلال برنامج تم إطلاقه تحت مسمى "فرصة"، مع صرف 450 جنيها دعم نقدي شهري لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 3 أفراد بقيمة تصل لـ1350 جنيها شهريا، بخلاف تمويل مشروعات مستورة لأكثر من 19216 مشروعا بتكلفة تتجاوز 321 مليون جنيه حتى الآن لمساعدة المرأة المعيلة.