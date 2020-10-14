مدير "نيل قنا" يكشف تفاصيل إنقاذ فرد أمن فتاة سقطت في النهر

كشف محمد عبدالباسط، مدير كورنيش النيل في مدينة قنا، تفاصيل محاولة انتحار فتاة في نهر النيل، وقيام فرد أمن بإنقاذها، موضحا أن الواقعة كانت في تمام الساعة التاسعة ونصف، صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف "عبدالباسط"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه عندما شاهد فرد الأمن (صياد في الأساس)، الذي عين في خدمة الكورنيش، أسفل كوبري دندرة العلوي، الفتاة تسقط في نهر النيل، سارع وأخذ قارب صيد يعرفه، كان على حافة النهر، وقاده إلى موقعها، في منتصف النهر، وتمكن من انتشالها من المياه، ووضعها على ظهر القارب.

وتابع مدير كورنيش النيل: "بعد قيام فرد الأمن بجلب الفتاة من النهر إلى المنطقة اليابسة في الكورنيش، كانت حالتها جيدة، وأبلغت مباحث قسم قنا، وأخذت الفتاة إلى مركز الشرطة، بعد تقديم الاسعافات لها، والتأكد من سلامتها".

كان فرد أمن بمدينة قنا، تمكن من إنقاذ فتاة من الغرق في نهر النيل، بعد أن قذفت نفسها من أعلى كوبرى دندرة، الرابط بين غرب وشرق المحافظة.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد محاولة انتحار من أعلى كوبرى دندرة، لفتاة تدعى أماني عبدالله حسن، 35 عاما، مقيمة بالشؤون شارع راعي قصب، وأنقذت عن طريق فرد أمن الكورنيش أحمد هلال عبدالوهاب.

وبحسب تحريات مباحث مركز قنا، فإن الفتاة تعاني من حالة نفسية سيئة واكتئاب شديد، تلاحظ لفرد الأمن في كورنيش مدينة قنا، قيامها بقذف نفسها من أعلى كوبري دندرة، على نهر النيل بجوار الكورنيش، وعلى الفور هرول فرد الأمن، وجلبها من المياه.

وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، التي تواصل التحقيق مع الفتاة واسرتها التي أكدت أن الفتاة تمر بحالة نفسية منذ فترة طويلة بسبب خلافات شخصية وعائلية ، كما يجري اخذ اقوال فرد الامن الذي لمعرفة تفاصيل الواقعة.