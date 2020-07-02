محافظ قنا يوجه باستكمال كورنيش النيل بقرية العضاضية بمدينة أبوتشت

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، الأعمال النهائية بكورنيش النيل بقرية العضاضية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوشوشة بمدينة أبوتشت، يرافقه الأستاذة سحر صدقى عضو مجلس النواب، والمهندس صبري مختار وكيل وزارة الري بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح الداودي أنه تم تنفيذ 96٪؜ من من امتداد الكورنيش المقرر إنشاؤه على النيل بطول 760 مترًا، وبتكلفة مالية بلغت 7 ملايين و26 ألف جنيه، وخلال تفقده للكورنيش تلاحظ وجود تعدي بالردم في حرم النيل وعلى الفور أمر بإزالة التعدي وإعادة مجرى النيل إلى أصله الطبيعي، واستكمال الكورنيش بهذه المنطقة خلال الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هذا الكورنيش يمثل المتنفس الوحيد لأهالي القرية للتنزه به في الأعياد والمناسبات.