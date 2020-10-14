أبوالغيط يبحث تطورات قضية فلسطين مع المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نيكولاي ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أنَّ الأمين العام تناول مع المنسق الأممي آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية، على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وذكر المصدر أنَّ الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن يقين الجانب العربي بأن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بالوصول الي تسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتين والذي يظل الحل الوحيد المقبول دولياً، ويحظى بالإجماع العربي.

وقال المصدر، إن الأمين العام شدد خلال اللقاء على أنَّ المرحلة الحالية تشهد العديد من التغيرات، إضافة إلى عدم وضوح المستقبل القريب، مشيرًا إلى أنَّ استئناف التفاوض على أساس المرجعيات المعروفة، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية، هو ما يُحقق مصلحة الجميع ويُرسخ سلاماً مستداماً في الشرق الأوسط.

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إنَّه من دون خروج الدولة الفلسطينية، ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى الوجود فإن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط سيظل حلماً بعيد المنال.

وأضاف المصدر، أنَّ أبو الغيط استمع من المنسق الأممي إلى عرض للتحديات المختلفة التي تواجه الجانب الفلسطيني على الصعيد الداخلي في المرحلة الحالية، خاصة في ضوء تعاظم الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وأكّد الأمين العام أهمية البناء على ما يجرى التوصل إليه من توافقات فلسطينية تشكّلت خلال الفترة الماضية من أجل إنهاء الانقسام بما يعزز من صلابة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات.