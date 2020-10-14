مرشح بالمعادي يعرض على أبناء دائرته فرص عمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

لجأ كثير من المرشحين بالإنتخابات البرلمانية لأساليب عدة لجذب أصوات الناخبين منها وسائل التواصل الاجتماعي ففي الدائرة الثامنة قام أحمد مرزوق المرشح المستقل عن الدائرة الثامنة عشر ومقرها المعادي بتصميم صفحة على الفيسبوك للتواصل مع أهالي دائرته وتقديم الخدمات لهم.

عرض المرشح الانتخابي عدد من فرص العمل في دعايته الانتخابية لأهالي دائرته منها فرص عمل بعقود سنوية وبمرتبات قال إنها مجزية للعمالة غير المنتظمة منها فرص لعدد من الحرفيين بدائرته مثل (مبيض محارة، مبلط سيراميك، صنايعي سباك، صنايعي كهربائي)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، محاولا كسب تأييدهم في سباق الانتخابات البرلمانية.

حاول مرزوق أيضا جذب مزيد من الجماهير من خلال مساهمته في صيانة وإصلاح المقاعد بعدد من المدارس بالدائرة.

جدير بالذكر أن الدائرة الثامنة عشرة ومقرها المعادي يتنافس فيها 14 مرشح فردي على مقعد وحيد، يتنوعون بين مترشحون عن أحزاب وآخرين مستقلين، في الوقت الذي لم يترشح بهذه الدائرة نائبها الحالي جمال الشريف، كما تندرج هذه الدائرة ضمن دوائر محافظة القاهرة التي تدخل ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب 2021، والتي يفترض أن تبدأ الدعاية الانتخابية بها في التاسعة عشر من الشهر الجاري.