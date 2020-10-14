"حماية المستهلك" يحرر 21 مخالفة لمخابز العيش الفينو والسياحي

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، بأن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية أسفرت عن تحرير 21 مخالفة إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وفي الشرقية ضبط 3 أطنان و700 كجم دقيق مجهول المصدر، وتحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

جاء ذلك بعد التنسيق مع الشعب المعنيه بالمخابز بالاتحاد العام بالغرف التجارية وإعطاء مهلة لمدة شهر للالتزام بالقانون، تم المرور على 566 منفذا خلال أسبوع والتنبيه على التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف.

يأتي ذلك في ضوء إجراءات الجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق، حيث تم خلال الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر الجاري تنفيذ حملات توعوية على مخابز العيش الفينو والسياحي في 17 محافظة لتعريفهم بقانون حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف.

وناشد رئيس الجهاز أصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقي بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك.

كما دعا رئيس الجهاز المستهلكين للتأني والتروي في شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها، والتأكّد من شرائها من مصادر موثوقة يتمّ مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنّها قد تؤدي الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

وطالب الجهاز المستهلكين للتوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة واتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.