حظك اليوم الأربعاء 14-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بقلبه الطيب، كما أنه يحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك وعليك أن تهتم اليوم بالرد على الاستفزازات بأسلوب هادئ ومقنع ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك.. تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.